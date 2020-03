Coronavirus, l’aggiornamento: 51 i casi positivi, ma solo uno è confermato

Tra questi 12 sono ricoverati in ospedale e due in terapia intensiva. Resta chiuso precauzionalmente il Pronto Soccorso di Tortona

Salgono a 51 i casi risultati positivi al coronavirus in Piemonte: 37 ad Asti, 3 a Novara, 6 a Torino, 1 a Vercelli e 4 nel Vco. Di questi, 12 sono ricoverati in ospedale, mentre altri 2 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Sono invece 37 le persone in isolamento fiduciario domiciliare.

CONFERMATO UN SOLO CASO

Finora sono 375 i tamponi eseguiti, 307 dei quali risultati negativi. Sono in corso di verifica 12 casi. Dall’Istituto superiore di sanità è stato al momento confermato un solo caso, sui 51 complessivi. Per gli altri si attende ancora il responso dello stesso istituto.

CHIUSO IL PRONTO SOCCORSO DI TORTONA

Al momento, risulta ancora precauzionalmente chiuso il Pronto Soccorso di Tortona, in attesa dell’esito del test su una persona che si era presentata al triage manifestando i sintomi del “caso sospetto”.