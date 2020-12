Coronavirus, l’annuncio di Cirio: “Da domenica Piemonte in zona gialla”

Il governatore via social: "Risultato importante, tante attività potranno ripartire"

“Ho appena ricevuto la telefonata del ministro Speranza e, come avevo anticipato, vi confermo che da domenica 13 dicembre il Piemonte sarà in zona gialla“. Così il governatore della Regione, Alberto Cirio, che ha annunciato il tutto via Facebook pochi minuti fa.

“Si tratta di un risultato importante – ha aggiunto il presidente – perché tante attività potranno ripartire, ma dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione in tutti i nostri comportamenti. Non possiamo vanificare i tanti sacrifici fatti finora”.