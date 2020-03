Coronavirus, l’annuncio del sindaco: primi 7 casi a Pinerolo [VIDEO]

Primi 7 casi di coronavirus a Pinerolo, nel Torinese. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco Luca Salvai: “E’ di questa mattina la notizia, pervenuta dalla Sala Operativa Regionale, che sono 7 i casi di contagio da Covid-19 registrati nella nostra Città (cittadini residenti in Pinerolo). La notizia l’aspettavamo da giorni. Risultano invece 8 le persone attualmente in isolamento domiciliare fiduciario”.

Il primo cittadino ha poi scritto che “nelle giornate di giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo 2020 verrà eseguita un’operazione di pulizia straordinaria dei portici (quadrilatero di C.so Torino, P.zza Barbieri, via Buniva, via Chiappero, e portici del Centro Storico). Al fine di agevolare il più possibile le operazioni di lavaggio, si richiede a tutti i cittadini residenti nelle vie Chiappero, Buniva e P.zza Barbieri di non lasciare parcheggiate le proprie autovetture nelle giornate di giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo lato portici. L’operazione non serve a contenere il contagio da covid-19, ma semplicemente a rendere un po’ più decorosi i portici che, in questi giorni, sono in uno stato pietoso”.