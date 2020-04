Coronavirus, l’Fca di Mirafiori riparte: il rientro degli operai [LE FOTO]

L'arrivo dei lavoratori per il turno mattutino

A Torino l’Fca di Mirafiori riparte. Questa mattina circa 250 operai sono rientrati nello stabilimento per il primo turno mattutino dopo la chiusura in seguito all’emergenza Coronavirus.

La ripartenza sarà comunque graduale: mantenute distanze di sicurezza e dispositivi di protezione. Alcuni addetti hanno infatti distribuito mascherine e kit per ridurre il rischio di contagio. Effettuati anche controlli della temperatura. Gli operai rientrati oggi, per il turno mattutino dalle 8 alle 16, sono quelli impegnati nel reparto per la produzione della 500 elettrica.