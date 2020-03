Il servizio realizzato 50 anni è diventato virale: quell’influenza colpì 13 milioni di italiani e in 5mila morirono

Il covid-19 non è il primo virus arrivato dalla Cina. In questi giorni è tornato alla ribalta un servizio realizzato dall’Istituto Luce nel 1969 in merito a un’influenza partita da Hong Kong “che colse del tutto impreparati gli italiani”.

A differenza del coronavirus, che non ha un tasso di mortalità elevato, quell’influenza costrinse “13 milioni di italiani a letto, 1 italiano su 4, e 5mila sono passati a miglior vita”.

video Istituto Luce