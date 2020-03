Coronavirus, ecco lo Sgarbi-pensiero [VIDEO]

Vittorio Sgarbi controcorrente. In uno dei tanti video postati sulla sua pagina Facebook, il critico d’arte dice la sua sul coronavirus, usando il solito linguaggio colorito che gli vale un’infinità di ospitate in tv. “Non credo al coronavirus, non c’è un ca.., mandateli a fare in cu…”.

“E’ tutta la vita che le persone si ammalano di influenza, di malattie respiratorie: non c’è niente di più. Qualcuno è morto perché aveva un’età avanzata e gli è venuto un coccolone di polmonite, com’è sempre stato. Io non riesco a immaginare che tutto questo cambi completamente la nostra vita. Non c’è nessun pericolo. Ma chi ca.. è Burioni? Ma chi ca… è Pregliasco? Quale virus hanno scoperto, del buco del cu..?”.