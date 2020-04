Coronavirus, l’Unità di crisi: “Critiche ingiuste, colpiti dal fuoco amico”

Lo sfogo in videoconferenza del presidente del comitato tecnico-scientifico, Roberto Testi: "A inizio emergenza in Piemonte soltanto due laboratori abilitati, in Veneto 14"

I dati sui contagi delle Rsa saranno diffusi domani: lo ha annunciato, nel corso di una riunione in videoconferenza dell’Unità di crisi, il coordinatore Vincenzo Coccolo. Una riunione piuttosto turbolenta, apertasi tra le notizie delle inchieste di diverse procure sul caso delle case di riposo focolaio di contagi e le critiche dell’ordine dei medici, che hanno accusato la Regione Piemonte dell’inesistenza di una rete domiciliare.

“È in corso un’indagine a tappeto per conoscere le condizioni delle strutture Rsa“, ha assicurato il responsabile dell’ufficio di coordinamento legale dell’area giuridica Antonio Rinaudo. Coccolo, poi, ha precisato le verifiche hanno già interessato la quasi totalità delle stesse, il 90%.

Fermo e deciso l’intervento di Roberto Testi, presidente del comitato tecnico-scientifico: “L’Unità di crisi ha fatto sforzi immensi, nessuna programmazione regionale era in grado di prevedere quello che è successo. Abbiamo dovuto adattare la strategia giorno dopo giorno, nell’emergenza purtroppo si possono fare sbagli quindi accettiamo le critiche. Quello che ci fa male è il fuoco amico, le critiche arrivate dai colleghi. Ci siamo sentiti colpiti alle spalle da chi doveva essere con noi in battaglia”.

Quindi sulla questione tamponi: “Ci hanno accusato di non averne fatti abbastanza, ma il 22 febbraio quando siamo partiti avevamo due laboratori a disposizione, in gradi di fare 400 test al giorno. Il Veneto ha fatto una scelta diversa, lungimirante certamente, ma poteva contare sin dall’inizio su 14 laboratori. Oggi – puntualizza Testi – grazie al grande sforzo fatto siamo passati a 11 laboratori che sono in grado di fare 5mila tamponi al giorno. Non basta acquistare le macchine, ci vogliono anche le professionalità per farle funzionare”.