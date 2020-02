Perquisizioni in tutta Italia nei confronti di una ventina di persone

Operazione in mattinata

Mascherine e altri articoli di protezione venduti a prezzi esorbitanti per combattere l’emergenza Coronavirus. Questo il motivo per il quale la Guardia di Finanza di Torino sta effettuando sequestri e perquisizioni in tutta Italia nei confronti di una ventina di persone.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è in corso da questa mattina. Ulteriori approfondimenti verranno dati nel corso della mattinata odierna.