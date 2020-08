Coronavirus: maxi sequestro di mascherine nel Torinese, denunciato imprenditore cinese

Gli uomini della guardia di finanza di Torino hanno sequestrato 900.000 mascherine non conformi a una società del torinese, gestita da un imprenditore di origini cinesi. Si tratta di dispositivi monouso acquistati in Cina come mascherine chirurgiche, ma ritenute non in regola dall’Ufficio delle Dogane di Torino, che ha declassato i dispositivi come generici.

MARCHIATURA CE COPERTA

L’importatore, secondo quanto scoperto dai “baschi verdi” della compagnia di Orbassano, si era impegnato a coprire la marchiatura CE per sostituirla con indicazioni, istruzioni ed etichettature che ne riservavano l’uso alla popolazione generica su base di scelta volontaria e responsabile. Un impegno, però, adempiuto solo in parte in quanto le mascherine risultavano ancora dotati della marchiatura CE.

DENUNCIATO IMPRENDITORE 60ENNE

Quando i finanzieri sono entrati nell’esercizio commerciale, le mascherine chirurgiche poste sugli scaffali migliaia erano ed a disposizione della clientela. Le perquisizioni si sono estese a tutti i locali della società dove le “fiamme gialle” hanno rinvenuto oltre 900.000 dispositivi di protezione individuale non conformi. L’imprenditore, un 60enne amministratore della società, è stato denunciato per il reato di frode in commercio.