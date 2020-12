Coronavirus, nel bar c’erano 15 clienti intenti a consumare: locale chiuso per cinque giorni [VIDEO]

Un locale è stato chiuso per 5 giorni. E’ successo a Torino dove, in queste ore, i carabinieri del comando provinciale dell’Arma stanno intensificando i servizi di controllo del territorio non solo come azione di contrasto della criminalità predatoria ma anche per vigilare sul rispetto delle norme previste nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

NORME ANTI-COVID: CHIUSO BAR

In particolare, i militari dell’Arma hanno scoperto che all’interno del bar erano intente a consumare circa 15 persone, in aperta violazione, dunque, della normativa anti Covid che in questo periodo dell’anno prevede per gli esercizi commerciali della ristorazione esclusivamente la possibilità dell’asporto.