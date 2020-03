Solidarietà all'Italia, messa in ginocchio dal virus

Da New York a Gerusalemme. Da Rio de Janeiro a Sarajevo. Da Dubai a Toronto. I colori della bandiera italiana campeggiano sui monumenti di tutto il mondo in segno di solidarietà al nostro Paese, messo in ginocchio dal coronavirus. Ecco che le immagini che da giorni stanno facendo il giro del web…