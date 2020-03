Il Coronavirus non ferma lo spaccio: cocaina e marijuana, arrestati due albanesi

La scoperta in un alloggio di via Rubiana: la droga era occultata in casa tra giubbotti e pacchetti di caramelle

Il Coronavirus non ferma lo spaccio di droga: negli ultimi giorni il personale della Squadra Mobile ha arrestato due cittadini albanesi, dediti alla vendita di sostanze stupefacenti.

SPACCIO DI MARIJUANA, ARRESTATO 19ENNE

Lo scorso venerdì i “Falchi” hanno fatto irruzione in un alloggio di via Rubiana dove risiedeva K.J., cittadino albanese di 19 anni. Qui hanno ritrovato un sacchetto di 350 grammi di marijuana, nascosto tra i capi di abbigliamento in camera da letto e un bilancino di precisione con evidenti tracce di cocaina.

PRESO TRAFFICANTE DI COCAINA A CARMAGNOLA

Lo scorso weekend, a Carmagnola, gli agenti hanno arrestato K.L., trafficante di cocaina albanese di 36 anni. L’uomo è stato trovato in possesso di un panetto di 1,2 kg di tale stupefacente e di altri involucri singoli della stessa sostanza, occultati in pacchetti di caramelle. Trovato anche un bilancino e ben 12370 euro in contanti, 560 sterline e 2000 corone svedesi, segno che l’attività del trafficante si estendesse oltre i confini nazionali.