Coronavirus in Piemonte, “alberghi assistiti” per over 65 positivi e asintomatici

Una rete di “alberghi assistiti“, con supporto socio-sanitario, per tutti gli over 65 positivi al Coronavirus ma asintomatici o paucisintomatici.

Questo il progetto della Regione Piemonte, annunciati oggi con l’obiettivo di liberare posti in ospedale in vista dell’inevitabile, imminente, saturazione dei reparti Covid. Nelle strutture, adibite per l’occasione con almeno 20 camere, due oss. per ogni 20 pazienti e controlli di infermieri, ci sarà posto anche per i positivi dimessi dall’ospedale, ma che non possono stare a casa.