Coronavirus in Piemonte, alle 17 la conferenza stampa virtuale dalla Regione [DIRETTA]

Oggi alle ore 17 è in programma una conferenza stampa virtuale dall’Unità di crisi della Regione Piemonte. Due i modi per partecipare, sia attivamente che passivamente. Chi desidera partecipare in modo interattivo può collegarsi attraverso questo link:

https://sanitapiemonte.webex.com/sanitapiemonte-it/j.php?MTID=m0234ad19aa893cfa08c102a51292628d

Usare Chrome come browser e disattivare sia il video che il microfono, attraverso le icone che compaiono sullo schermo. Per prenotare una domanda premere sull’icona microfono oppure inviare un messaggio Whatsapp a José al suo numero 335 7940036.

Sarà possibile seguire la videoconferenza anche sulla pagina Facebook della Regione Piemonte (ma non in modo interattivo).