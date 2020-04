Coronavirus, Piemonte e Lombardia avanti con le restrizioni: no alla riapertura di librerie e cartolerie

In Piemonte e Lombardia non riapriranno librerie e cartolerie. I governatori Cirio e Fontana andranno avanti col lockdown fino al 3 maggio, nonostante il nuovo dpcm annunciato da Conte consentirà a queste attività di riaprire da martedì 14 aprile. Dunque, in Piemonte gli articoli di cancelleria potranno continuare ad essere venduti soltanto nei punti vendita già aperti.