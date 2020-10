Coronavirus, in Piemonte mascherine obbligatorie vicino alle scuole: Cirio firma l’ordinanza

In Piemonte sarà obbligatorio, a partire dal 5 ottobre, indossare la propria mascherina in prossimità di edifici scolastici.

E’ l’ultima ordinanza firmata dal presidente Alberto Cirio, ufficializzata nella mattinata di oggi. Il provvedimento riguarda tutte le aree pertinenziali o antistanti alle scuole di ogni ordine e grado, ad esempio parcheggi, giardini e piazzali, o in tutti i luoghi di attesa come le fermate per il trasporto pubblico. Gli unici soggetti non sottoposti all’obbligo – rende noto la Regione – sono i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti con forme di disabilità e con patologie respiratorie.