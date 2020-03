Coronavirus, il Piemonte nomina un commissario straordinario per l’emergenza

È Vincenzo Coccolo, già direttore della Protezione Civile regionale e consulente del governo per la crisi rifiuti in Campania

I numeri si fanno sempre più critici e danno l’idea, indicano la portata di un’emergenza che sta mietendo numerose vittime e sta mettendo in ginocchio l’economia. Anche in Piemonte. Per questo motivo in Regione hanno pensato a un commissario straordinario che possa coordinare la gestione della crisi e dell’emergenza.

Si tratta di Vincenzo Coccolo. È lui l’uomo indicato nel decreto, approntato dal governatore Cirio e dal suo staff e prossimo alla firma, per svolgere l’incarico. Coccolo è una figura d’esperienza, una garanzia in un certo senso. In passato, infatti, è stato direttore della Protezione Civile del Piemonte nonché consulente del governo per la crisi rifiuti in Campania.

Nel decreto della Regione sono indicati anche i nomi dei suoi stretti collaboratori: Mario Raviolo (Area Maxi Emergenza, Sistema 118), Maurizio Turello (Area Ospedaliera, Ufficio Coordinamento Degenze), Chiara Pasqualini (Area Comunicazione, Ufficio Comunicazione Flussi), Grazia Ceravolo (Ufficio Acquisto Beni e Servizi), Pierluigi Pavanelli e Carla Rolle (Ufficio Distribuzione), Renata Molinar (Ufficio Acquisizione Risorse Umane), Franco De Giglio e Cristina Ricaldone (Uffici di Protezione Civile), Antonio Rinaudo (Ufficio di Coordinamento Legale) e funzionari Assessorato Sanità (Ufficio Medicina Territoriale e Rsa, Segreteria Amministrativa).