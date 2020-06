Coronavirus Piemonte, il punto sulla riapertura del 3 giugno: alle 16 videoconferenza con Cirio

Ecco come seguirla

La Regione Piemonte è pronta a fare il punto sulla situazione epidemiologica in Piemonte, in vista della riapertura del 3 giugno, con una videoconferenza stampa in programma oggi alle ore 16.

Parteciperanno il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, alla Ricerca Covid Matteo Marnati e alla Protezione Civile Marco Gabusi, insieme al presidente della Task Force Fase 2 Sanità Ferruccio Fazio, il prof. Paolo Vineis, supervisore del monitoraggio epidemiologico in Piemonte, Vincenzo Coccolo, commissario straordinario per il coronavirus in Piemonte e Roberto Testi, presidente del Comitato tecnico scientifico dell’Unità di crisi. Saranno inoltre presenti Chiara Pasqualini, responsabile del Seremi (Servizio regionale controllo malattie infettive) e Bartolomeo Griglio, coordinatore del Piano di prevenzione regionale.

COME SEGUIRLA

Il link per seguire la conferenza stampa è https://sanitapiemonte.webex.com/sanitapiemonte-it/j.php?MTID=m80a812259f8335cfb599b573e954139a

Si chiede la cortesia di disattivare sia il video che il microfono, attraverso le icone che compaiono sullo schermo.