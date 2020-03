Coronavirus, il Piemonte riparte: riaprono musei e cinema, consentiti eventi e manifestazioni

Il Piemonte riparte dopo l’emergenza Coronavirus. Sarà un processo graduale quello che riporterà la regione e i suoi abitanti alla normalità: oggi riaperti musei e cinema, riprendono anche tutte le attività sportive e tornano ad essere consentiti ogni tipo di eventi o manifestazioni pubbliche.

Discorso diverso, invece, per le scuole piemontesi: oggi gli edifici sono stati riaperti per consentire una sanificazione delle aule, mentre da mercoledì al via anche le regolari lezioni con alunni e professori. Due giorni extra anche per valutare un’eventuale evoluzione dei contagi dal virus, come ha rivelato il presidente Cirio.