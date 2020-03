Coronavirus, positivo anche il presidente del Novara

Ne dà notizia la società azzurra, che milita in serie C: il patron Maurizio Rullo è ricoverato in un ospedale del Milanese

Il presidente del Novara, Maurizio Rullo, è risultato positivo al tampone del Coronavirus. Lo ha confermato la stessa società calcistica attraverso una nota ufficiale in cui si sottolinea come l’imprenditore sia ricoverato in un ospedale della provincia di Milano. Il contagio sarebbe riconducibile a un recente viaggio di lavoro in Germania, dove l’imprenditore gestisce una honding: Mr Verwaltungs.

“Il Novara Calcio con il supporto dello staff medico ha posto in essere tutte le misure informative e di verifica richieste dagli organi competenti in materia di salute e sicurezza pubblica nonché Lega nazionale calcio professionistico“, si legge nella nota. Rullo qualche giorno fa ha accusato febbre alta e altri sintomi, per questo si era rivolto ai medici.

Il presidente negli ultimi giorni non ha avuto contatti con la squadra, che milita in serie C e che dunque proseguirà la sua attività normalmente. “Sarà cura della Società e dello Staff medico monitorare la situazione in stretto contatto con gli organi competenti. Chiaramente l’attività sportiva, amministrativa e societaria in generale di Novara Calcio S.p.A. – conclude la nota – continuerà nel rispetto delle Direttive Ministeriali e Regionali emanate sino ad oggi”.