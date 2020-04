Coronavirus, proseguono spostamenti verso le seconde case: intensificati i posti di blocco

L'emergenza non ferma gli esodi di Pasqua. Anche in Piemonte check point presso i caselli autostradali

Dopo quasi un mese di lockdown, alcuni italiani sembrano non voler rinunciare alle vacanze di Pasqua. L’emergenza Coronavirus, infatti, non ha fermato l’esodo verso le seconde case: i dati degli ultimi giorni hanno confermato un aumento delle sanzioni in seguito a spostamenti verso luoghi di villeggiatura. Tanti anche i piemontesi in viaggio verso il Sud e verso la Liguria, motivo per il quale su tutta la regione verranno intensificati controlli e posti di blocco, specie presso i caselli autostradali.

La scelta del Viminale è stata, infatti, quella di istituire dei veri e propri check point su strade statali e autostrade e tutti i veicoli in movimento verranno controllati. Dopo le tante multe e sanzioni di questo weekend, occhi puntati su settimana prossima, quella di Pasqua, dove potrebbero verificarsi ulteriori spostamenti verso le seconde case.