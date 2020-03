Coronavirus, il punto della Regione Piemonte: 56 casi positivi

Tredici le persone ricoverate in ospedale, tre in terapia intensiva

Alle 13.30 di oggi, martedì 3 marzo, sono 56 i casi risultati positivi al coronavirus “COVID-19” in Piemonte: 40 in provincia di Asti, 7 in provincia di Torino, 4 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara, 1 nel Vercellese e 1 nell’Alessandrino.

Lo rende noto la Regione Piemonte, nel consueto punto del primo pomeriggio sui contagiati dal virus. Tredici persone sono tuttora ricoverate in ospedale: 7 ad Asti, 3 a Novara e 3 all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Altri 3 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva.

Sono sempre 40 le persone in isolamento fiduciario domiciliare, la maggior parte componenti della comitiva reduce dal soggiorno di Alassio. Finora sono 477 i tamponi eseguiti in Piemonte, 387 dei quali risultati negativi. Dall’Istituto Superiore di Sanità è stato al momento confermato un solo caso, sui 56 complessivi. Per gli altri si attende ancora il responso dello stesso Istituto.