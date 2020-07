Coronavirus: quattro nuovi positivi (di cui due asintomatici) e zero decessi in Piemonte

E’ di zero decessi e quattro nuovi casi positivi (di cui due asintomatici) il bilancio sulla situazione coronavirus, stilato sulla scorta dei dati diffusi, oggi, dalla Regione Piemonte.

TOTALE DEI DECESSI FERMO A 4.111

Dati del bollettino alla mano, i pazienti guariti sono in tutto 25.477 (+29 rispetto a ieri). Il totale dei decessi è fermo a 4.111 così suddivisi su base provinciale: 677 Alessandria, 255 Asti, 208 Biella, 396 Cuneo, 367 Novara, 1815 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 39 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

TERAPIA INTENSIVA: INVARIATO IL NUMERO DEI RICOVERATI

Le persone risultate positive in Piemonte dall’inizio dell’epidemia sono 31.498. Resta invariato il numero (nove) dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. I ricoverati non in terapia intensiva sono 190 (invariato rispetto a ieri).

IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 859 PERSONE

Le persone in isolamento domiciliare sono 859. I tamponi diagnostici finora processati sono 449.118 , di cui 246.531 risultati negativi. I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 25.477 (+29 rispetto a ieri),