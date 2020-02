Coronavirus, rinviata la Torino Wine Week: a rischio anche la Winter Rescue Race

L’emergenza coronavirus fa slittare anche la Torino Wine Week. Ecco il testo del comunicato attraverso cui gli organizzatori hanno annunciato lo spostamento della kermesse alla fine di marzo: “A seguito degli avvenimenti degli ultimi giorni e all’ordinanza emessa dalla Regione Piemonte, l’organizzazione è costretta a rinviare le date della Torino Wine Week 2020, che avrebbe dovuto iniziare questo venerdì 28 febbraio”.

“Lo slittamento di data – si legge – è stato messo in atto a causa delle corrette precauzioni messe in opera dalle autorità competenti per la sicurezza di tutti i partecipanti. L’organizzazione ha quindi deciso di rinviare la manifestazione che si realizzerà, con le modalità e location già annunciate, dal 27 marzo al 5 aprile 2020”.

“Nella speranza che la situazioni migliori nei prossimi giorni per il bene e la salute di tutti, Spiriti Indipendenti e Bonobo Events auspicano un completo superamento del momento di crisi, così – conclude la nota – da poter riprendere lo svolgimento di tutte le iniziative culturali nella nostra Regione”.

A rischio anche la Winter Rescue Race. Lo comunicano gli organizzatori con una nota in cui sottolinea come “benché il lavoro di organizzazione e logistica per la Winter Rescue Race stia procedendo, a fronte dell’ordinanza emessa dalla Regione Piemonte in data 23/02/2020 in cui è citata la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, comunichiamo che ci riserviamo di confermare o meno lo svolgimento del raduno alla fine di questa settimana, in modo che possa essere maggiormente chiarita l’evoluzione del fenomeno Coronavirus e conseguenti misure adottate”.