Coronavirus, rischio contagio: tre politici piemontesi in auto-quarantena

Per varie ragioni sono entrati in contatto con il governatore Cirio, risultato positivo al test

Per varie ragioni sono entrati in contatto con il presidente della regione Alberto Cirio, risultato positivo al test del coronavirus. E per questo motivo si sono messi in auto-isolamento nelle loro abitazioni. Si tratta del parlamentare del Pd Enrico Borghi, del capogruppo della Lega in Consiglio regionale Alberto Preioni e del sindaco di Domodossola Lucio Pizzi (FdI).

L’INCONTRO DI BORGHI CON CIRIO

Borghi, nei giorni scorsi, ha partecipato ad un incontro, a Palazzo Lascaris, con il presidente Cirio. Una volta appurato il contagio al Covid 19 del governatore, è stato contattato dall’Unità di crisi dell’ente piemontese che lo ha invitato a seguire il protocollo che prevede 14 giorni di isolamento. Il deputato dem li trascorrerà nella sua casa di Vogogna, Comune di cui è stato per molti anni sindaco.

PREIONI IN QUARANTENA

Preioni, invece, esponente del parlamentino piemontese, ha spiegato di essersi messo in auto-quarantena nella sua abitazione a Borgomezzavalle, Comune della Valle Antrona, in attesa di sottoporsi al tampone. “Sono in baita, contattatemi via Whatapp” ha scritto su Facebook l’esponente leghista.

LA SCELTA DI PIZZI

Per quanto concerne, infine, il sindaco di Domodossola, Pizzi, anche lui ha scelto di mettersi in isolamento volontario perché lo scorso 4 marzo ha preso parte, proprio insieme al governatore Cirio, ad un incontro a Roma con il ministro degli interni Lamorgese per il problema della chiusura dei distaccamenti della polizia stradale domese.