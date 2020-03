Coronavirus, Ronaldo: “In questi momenti difficili siamo grati per ciò che conta davvero”

Dopo il taglio degli stipendi ai giocatori della Juventus, Cristiano Ronaldo è intervenuto ancora sull’emergenza Coronavirus, e lo ha fatto via social. Il campione portoghese ha infatti scritto su Twitter e Instagram: “In questo momento difficile per tutto il mondo, siamo grati per le cose che contano: la nostra salute, la nostra famiglia, i nostri cari”.

“Restiamo a casa – ha insistito CR7 – e aiutiamo tutti gli operatori sanitari che lottano per salvare vite umane”, ha concluso.

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter – our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.🙏🏽❤️🌈 #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 30, 2020