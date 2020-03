Coronavirus, Ronaldo trasforma i suoi alberghi in ospedali? E’ una “fake news”

Tra le tante notizie non vere circolate, in queste ore, sull’emergenza coronavirus, una, in particolare, sta facendo discutere: quella legata alla presunta decisione di Cristiano Ronaldo (al momento in quarantena nella sua isola, Madeira) di trasformare gli hotel di sua proprietà in Portogallo in ospedali per la battaglia contro la pandemia. Una “bufala” incontrollata partita dai social sabato notte e poi rimbalzata questa mattina in tutto il mondo.

NOTIZIA BOLLATA COME “FAKE NEWS”

La “notizia”, secondo la quale le strutture alberghiere del portoghese sarebbero state riconvertite in strutture sanitarie, in forma totalmente gratuita, con tanto di medici, infermieri e il resto del personale pagati dall’attaccante bianconero, è marcatamente fasulla. E’ stato l’entourage stesso dell’attaccante bianconero a bollarla come “fake news“.

IL MESSAGGIO DI CR7

Da parte sua, CR7 ha postato un messaggio sui social, con il quale ha manifestato il suo sostegno nei confronti del personale medico ed i malati, apprezzato anche dall’Organizzazione mondiale della sanità: altri passi di concreta solidarietà potrebbero, invece, arrivare nei prossimi giorni.