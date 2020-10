Coronavirus, scatta la “bolla” al Torino: granata in ritiro fino a domenica

I calciatori si sottoporranno a nuovi giri di tamponi, per scongiurare il rischio di altri contagi in vista del match di venerdì contro il Sassuolo

Piove sul bagnato in casa Toro. All’indomani del ko casalingo con il Cagliari e dopo i quattro casi di positività al Covid accertati nel gruppo squadra (due calciatori e due membri dello staff), per la compagina granata scatta la cosiddetta “bolla“.

LAVORO AL FILADELFIA E SOGGIORNO IN HOTEL

Per tutta la settimana e fino a domenica, salvo nuove indicazioni, il Toro dovrà lavorare al Filadelfia ed alloggiare in un albergo del capoluogo, senza poter tornare a casa. Calciatori e staff si sottoporranno anche a nuovi giri di tamponi, per scongiurare il rischio di altri contagi.

NESSUN CONTATTO CON L’ESTERNO

In poche parole: la squadra allenata da Giampaolo potrà continuare gli allenamenti e le partite, in vista della sfida in programma venerdì prossimo contro il lanciatissimo Sassuolo, ma non potrà avere contatti con l’esterno.