Coronavirus: si è spento il dottor Davide Cordero, pioniere dell’elisoccorso

Medico anestesista, aveva all'attivo numerose missioni in Iraq e in Africa

In servizio a Torino e in Brianza

Ha fatto missioni in Irag durante la Guerra del Golfo per la Croce Rossa, è stato un pioniere dell’elisoccorso, tra gli storici fondatori di 118 in Piemonte, per molti anni vicepresidente di Rainbow4Africa, con missioni in Ruanda.

Aspettava la pensione per ricominciare a lavorare in Africa, ma Davide Cordero, apprezzato anestesista in servizio presso Villa Maria Hospital di Torino e con studio nel capoluogo piemontese e a Vedano al Lambro, in Brianza, non riuscirà a coronare il suo sogno.

È mancato a causa del Covid-19, ennesima vittima di un virus che in Piemonte ha fatto strage di eroi. “Chiacchierone, entusiasta, coinvolgente. Un grande amico che è partito per una nuova missione. Buon viaggio Davide”. Lo ricorda così Paolo Narcisi, presidente di Rainbow for Africa che ha dato notizia della sua scomparsa.

Laureato nel 1979 in Medicina e Chirurgia presso l‘Università degli Studi di Torino, Cordero nel 1984 ha conseguito la specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi di Ferrara. Da giugno 2010 era medico specialista in Anestesiologia e Rianimazione libero-professionista presso vari gruppi sanitari privati accreditati dal SSN come il Policlinico di Monza e, appunto, Villa Maria Pia Hospital di Torino.