Coronavirus, sindaco di Cesano Boscone: “Il torinese non ha rapporti con Cesano”

Le dichiarazioni di Simone Negri, sindaco di Cesano Boscone, in merito alla prima persona torinese risultata positiva al contagio di Coronavirus: “Stando a quanto ho potuto constatare si tratta di una persona che non ha particolari rapporti con la popolazione di Cesano e che avrebbe contratto il virus da un altro dipendente non cesanese, proveniente dal focolaio di Codogno. Al momento, come da protocollo, tutti i lavoratori, di cui solo uno residente a Cesano, sono stati sottoposti alle misure di primo livello della profilassi e l’Ats è impegnata a ricostruire tutta la filiera dei rapporti delle persone interessate che saranno oggetto, nelle prossime ore, di ulteriori accertamenti”.