Coronavirus, slitta anche Torino Comics

La XXVI edizione di Torino Comics, l’appuntamento torinese dedicato a fumetto, games, videogames e cosplay che si svolge ogni anno a Lingotto Fiere, prevista inizialmente dal 17 al 19 aprile, è stata posticipata a causa dell’emergenza sanitaria in cui versa tutto il nord Italia in queste settimane.

Allo stato attuale non ci sono infatti le condizioni affinché l’evento si svolga nel clima di serenità e di festa che da sempre lo caratterizza. Le nuove date dell’evento sono 5-6-7 giugno 2020, sempre negli spazi di Lingotto Fiere.

Nerds e GL events, co-organizzatori della manifestazione, colgono l’occasione per esprimere il loro sostegno a istituzioni, personale medico-sanitario e tutti i soggetti impegnati ad arginare la diffusione del Covid-19.

L’appuntamento con la grande festa di Torino Comics è dunque solamente rimandato al primo weekend di giugno. Il format dell’evento non cambia: gli organizzatori confermano tutti i contenuti già previsti per le date di aprile e hanno raccolto questa sfida come un’opportunità per rendere la XXVI edizione di Torino Comics ancora più bella e coinvolgente.