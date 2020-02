Coronavirus, sospese le attività pastorali in chiesa ma non la Messa. Il vescovo Nosiglia: “No segno della pace e acquasantiere”

L’emergenza Coronavirus si fa sentire anche in Chiesa. Attività pastorali sospese (almeno quelle che prevedano la presenza di gruppi di persone), per la settimana dal 24 febbraio al 1 marzo. Fatta eccezzione per la Santa Messa. Lo ha comunicato l’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, rendendo noto che saranno temporaneamente sospese anche tutte le attività pubbliche a livello di uffici di curia e di diocesi.

LE MISURE PER LA MESSA

Per quanto riguarda le Messe, è stato richiesto ai fedeli di ricevere la Comunione in mano (e non direttamente in bocca), di astenersi dal segno della pace e di non usare l’acquasantiera (che andrà svuotata).

IL RITO DELLE CENERI

Quanto al rito delle Ceneri (previsto per mercoledì 26 febbraio) l’indicazione del vescovo ai sacerdoti della diocesi torinese è quella di imporre le ceneri “direttamente sul capo dei fedeli senza alcun contatto fisico” e di non fare “celebrazioni per i bambini al fine di tutelarne la salute.