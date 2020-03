Coronavirus, stop a spostamenti fuori Comune, ma c’è un’Italia che non va in lockdown: restano aperti tabaccai e attività essenziali

Divieto per tutti i movimenti fuori dal Comune in cui ci si trova (eccetto che per lavoro, spesa e necessità di salute) come disposto, inizialmente, anche in un’ordinanza firmata dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e da quello della Salute Roberto Speranza, destinata a rimanere efficace fino all’entrata in vigore del nuovo decreto varato questa sera dal Consiglio dei ministri.

STOP ALLE ATTIVITA’ NON ESSENZIALI

E ancora: stop a tutte le attività produttive ritenute non essenziali mentre prosegue la produzione di coltivazioni agricole e prodotti animali (ritenuti necessari), insieme all’estrazione di petrolio greggio e di gas naturale, imballaggi e la fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, oltre alla vendita delle sigarette (tabaccai).

IL NUOVO DPCM FIRMATO DA CONTE

Ma procediamo con ordine. Per quanto concerne le limitazioni agli spostamenti da un Comune all’altro, predisposte anche per impedire eventuali nuove corse da Nord a Sud del Paese in caso di chiusura di fabbriche ed uffici, nel nuovo Dcpm firmato questa sera dal premier Giuseppe Conte (e in vigore a partire da domattina), si legge, testualmente: “E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del Dpcm 8 marzo 2020 le parole: “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”.

LE AZIENDE CHE NON SI FERMANO

Per quanto concerne, invece, il fermo di tutte le attività ritenute non necessarie, l’articolo 1 del Dpcm riferisce che sono “sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di un centinaio di attività incluse nel meccanismo dei codici Ateco“.

COLF E BADANTI NON SI FERMANO

L’allegato al Dpcm precisa che continueranno a essere consentita anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini. Resteranno in funzione l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. La lista potrà essere aggiornata con decreto del Mise sentito il Mef.

STOP EFFETTIVO DAL 25 MARZO

“Le imprese le cui attività sono sospese (…) completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza” precisa ancora il Dpcm che dispone nuove misure restrittive. Le attività che, con il provvedimento, vengono sospese, “possono comunque proseguire se organizzate in modalita’ a distanza o lavoro agile”, si legge ancora nel testo.