La segretaria di un pm è stata sottoposta a tampone per essere venuta in contatto con una persona infetta

Timori per il diffondersi del coronavirus anche in procura a Torino dove, ieri, la segretaria di uno dei pm di maggiore esperienza, è stata sottoposta a tampone per essere venuta in contatto con una persona infetta.

LUNEDI’ I RISULTATI DELLE ANALISI

I risultati delle analisi sono previsti per lunedì e non si esclude che altri test possano essere somministrati ad altri dipendenti della procura ed ai magistrati del palazzo di giustizia torinese.