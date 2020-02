Coronavirus, il Torino annulla la conferenza stampa di Longo

Silenzio stampa causa coronavirus. Il tecnico del Torino, Moreno Longo, domani non effettuerà la consueta conferenza stampa prepartita. Lo ha comunicato la società granata, attraverso una nota ufficiale.

“In osservanza dell’Ordinanza della Regione Piemonte – si legge sul sito del Toro – il Torino Football Club comunica che domani, venerdì 28 febbraio, non si terrà la conferenza stampa di presentazione della partita Napoli-Torino“.

La squadra, intanto, si prepara per la delicata trasferta del San Paolo. Allenamento mattutino per Belotti e compagni che, dopo l’attivazione in palestra, hanno svolto un programma tecnico ed esercitazioni a tema. Sessione personalizzata per Berenguer, che non ha ancora smaltito i dolori alla schiena, e lavoro sulla parte atletica per Millico.