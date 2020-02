Il governatore: "Non c'è nessuna emergenza". Predisposto un servizio per il tampone a domicilio: "Le ambulanze arriveranno in tempi molto rapidi". Appendino: "Attenzione massima"

Primo caso di coronavirus a Torino e altri 15 sospetti in Piemonte. Dalla sala operativa della Protezione civile, il governatore Alberto Cirio assicura che “la situazione è totalmente sotto controllo. Le nostre strutture sono in grado di affrontarla. Nessun allarmismo, ma nervi saldi. Non c’è nessuna emergenza“.

Poi annuncia che “l’assessorato alla Sanità ha predisposto un servizio per fare il tampone a domicilio. Affollare i pronto soccorso degli ospedali sarebbe deleterio. Chiunque presenti sintomi sospetti o abbia il timore di avere avuto contatti a rischio è invitato a chiamare il numero 1500 o il 118 o il proprio medico di base. Le ambulanze arriveranno in tempi molto rapidi per eseguire il tampone a domicilio”.

“Negli ospedali – conclude – stiamo predisponendo dei percorsi speciali separati per chi presenti una sintomatologia sospetta. Inoltre stiamo comprando delle attrezzature che ci permetteranno di dimezzare il tempo del responso, che passerà alle attuali sei ore a tre ore”.

APPENDINO: “ATTENZIONE MASSIMA”

“Siamo riuniti da oggi pomeriggio perché a Torino c’è un caso accertato, un uomo di 40 anni: sia lui sia i suoi familiari sia il personale medico coinvolto sono sotto stretta osservazione. È importante dire che per un caso accertato oggi, ci sono moltissimi controlli che vengono fatti già da settimane che hanno dato risultati negativi: l’attenzione di tutte le istituzioni è massima.

Rimangono validi i consigli diffusi dalla Regione Piemonte in caso di influenza:

– chiamare il 1500 o il 112

– non recarsi al Pronto Soccorso

-presto negli ospedali saranno adibiti percorsi ad hoc per evitare rischi di contagio con gli altri pazienti”