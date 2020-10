Coronavirus, Torino: stretta sulla movida. Limiti agli accessi in piazza Santa Giulia, via Pescatore e piazza Montanaro

Lo ha annunciato oggi, martedì 20 ottobre 2020, la sindaca Chiara Appendino: domani firmerà l’ordinanza relativa allo stop della movida dalle 21 a partire da piazza Santa Gulia, via Matteo Pescatore e piazza Montanaro.

Inoltre precisa la sindaca che questo intervento potrà essere esteso anche ad altre zone: “Era impensabile dal punto di vista pratico intervenire già questo fine settimana in tutte le aree della movida della città, ma questo non significa che non ci saranno controlli anche nelle altre zone sul rispetto dell’ordinanza regionale e del Dpcm nazionale”.