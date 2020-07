Coronavirus, una sola vittima in Piemonte e 16 nuovi contagi: 13 sono asintomatici

E’ di una sola vittima (e non è stata registrata oggi) il bilancio quotidiano dedicato all’emergenza coronavirus in Piemonte tracciato dall’Unità di crisi della Regione. Il bollettino riporta anche 16 nuovi contagi (in 13 casi si tratta di asintomatici) e di un incremento del numero dei guariti salito a 89.

CALA IL NUMERO DEI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA

Altri 1.208 pazienti, invece, sono considerati in via di guarigione. Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 11 (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 260 (-7).

IN AUMENTO IL NUMERO DEI TAMPONI

Le persone in isolamento domiciliare sono, al momento, 1.082. I tamponi diagnostici finora processati ammontano a 419.291, (4.034 esami in più rispetto a ieri) di cui 230.409 risultati negativi.