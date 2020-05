Coronavirus, varato il Dl Rilancio: maxi-manovra da 55 miliardi per famiglie e imprese

Nel piatto ci sono 55 miliardi (in deficit): sono i fondi stanziati dal governo per “alimentare” la maxi-manovra ribattezzata Dl Rilancio. Si tratta, in pratica, del dispositivo varato dall’esecutivo per aiutare famiglie, imprese e lavoratori danneggiati dall’emergenza Coronavirus.

Quello licenziato dal Consiglio dei Ministri, ha detto Conte, “è un testo complesso, pari a due leggi di bilancio: abbiamo impiegato il tempo necessario. Il decreto arriverà in Parlamento e speriamo che possa essere migliorato, anche con l’opposizione”.

“TAGLIAMO 4 MILIARDI DI TASSE”

“Per i lavoratori – ha proseguito il premier – risorse da 25,6 miliardi di euro. Introduciamo aiuti alle imprese per una pronta ripartenza economica: ci sono 15-16 miliardi, erogati in varie forme. Tagliamo 4 miliardi di tasse, fino a 250 milioni di fatturato. Stop alla rata Irap di giugno”.

AUTONOMI E PROFESSIONISTI, 600 EURO CHE DIVENTERANNO 1000

“Per autonomi e professionisti arriveranno 600 euro subito – ha annunciato Conte -. Spero arriveranno nelle prossime ore, poi ci riserviamo di integrarli con un ristoro fino a 1000 euro. Per la sanità c’è un intervento cospicuo, pari a 3,25 miliardi. Stanziati, inoltre, 1,4 miliardi per università e ricerca e assunti 4000 nuovi ricercatori. Via la prima rata Imu per alberghi e stabilimenti balneari”.