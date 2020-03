Coronavirus, zona rossa in due province del Piemonte: stop spostamenti e sanzioni a chi trasgredisce

Le misure, oltre che per tutta la regione Lombardia, valgono per Asti ed Alessandria e per altre 11 province di Emilia, Marche, Umbria e Veneto

Giro di vite nei provvedimenti contro la diffusione del coronavirus. Anche in Piemonte. Nel nuovo decreto attualmente in fase di bozza e ancora al vaglio della presidenza del Consiglio dei ministri (che dovrebbe adottarla nelle prossime) sono state, infatti, previste delle misure ancora più decise allo scopo di “contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19”.

LIMITAZIONI FINO AL 3 APRILE

Le limitazioni valgono nelle province di Asti ed Alessandria, oltre che per tutta la regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova e Treviso. E, una volta che il Dpcm dovesse essere firmato (attualmente è ancora soggetto a modifiche da parte di Palazzo Chigi), resteranno in vigore fino al prossimo 3 aprile.

SPOSTAMENTI DA EVITARE

Tra le misure più rilevanti spicca quella di evitare in modo assoluto, fino appunto, a quella scadenza, ogni spostamento in entrata e in uscita nonché all’interno di quei territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza.

PER CHI HA LA FEBBRE

Viene inoltre fortemente raccomandato ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) di rimanere a casa e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

LA MISURA DELLA QUARANTENA

Ancora, viene sancito il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al coronavirus.

SANZIONI PER CHI NON RISPETTA I LIMITI

Chi non dovesse rispettare i limiti agli spostamenti e le nuove misure può essere punito con l’arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda. Sono le stesse sanzioni gia’ previste per chi violava le prime disposizioni assunte per le zone rosse.

GARE SOLO A PORTE CHIUSE

Vengono inoltre sospesi (sempre fino al 3 aprile) gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito il loro svolgimento nonché le sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza però la presenza di pubblico.

GLI OBBLIGHI PER LE SOCIETA’ SPORTIVE

In tutti tali casi, è possibile leggere nella bozza del decreto, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

CONGEDI E FERIE

Si raccomanda inoltre ai datori di lavoro (pubblici e privati) di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie.

CHIUSI PUB, CINEMA E TEATRO

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici e sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

COSI’ PER I LUOGHI DI CULTO

L’apertura dei luoghi di culto (ad esempio le chiese) è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai fedeli la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

STOP A SCUOLE E UNIVERSITA’

Sono sospesi fino al 3 aprile, i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.