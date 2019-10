Giornata decisamente poco fortunata per questo ragazzo. Piove a catinelle e ha dimenticato a casa l’ombrello, quindi una volta sceso dall’autobus alla fermata pensa bene di fare una corsetta per mettersi al riparo in fretta.

Accade però l’imponderabile. Un’autovettura passa sfrecciando e solleva una gran quantità d’acqua che lo centra in pieno. Come se non bastasse, perde l’equilibrio e finisce dritto nel canale. E pensare che non voleva bagnarsi troppo.