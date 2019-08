Corrente elettrica a sbafo con l’allacciamento abusivo: due denunce nel Canavese

Il blitz in una pizzeria: è bastato abbassare l'interruttore del contatore per smascherare la "furbata": frigoriferi e luci continuavano a funzionare regolarmente

Guardia di Finanza in azione

Energia elettrica a…costo zero. E’ quanto hanno scoperto i militari della guardia di finanza di Torino nel corso di un intervento in una pizzeria del Canavese dove i “baschi verdi” hanno appurato come tutto il locale – impianto di illuminazione e di condizionamento compresi – fosse alimentato grazie ad un allaccio abusivo alla rete di fornitura dell’energia elettrica.

E’ BASTATO ABBASSARE L’INTERRUTTORE

E’ bastato abbassare l’interruttore del contatore, posto all’esterno del locale, per rendersi conto della furbata: frigoriferi, luci e tutto ciò che era alimentato dalla corrente elettrica continuava, infatti, a funzionare regolarmente, questo grazie ad un sistema di interruttori e cavi che by-passavano il contatore e si attaccavano direttamente alla rete pubblica.

IL TITOLARE DELLA PIZZERIA FINISCE NEI GUAI

Il titolare della pizzeria, un italiano di 30 anni, è stato denunciato per furto aggravato continuato ma dovrà anche risarcire il fornitore per diverse migliaia di euro.

IL TRUCCHETTO DEL BYPASS MAGNETOTERMICO

Stesso meccanismo le “fiamme gialle” hanno scoperto, poco dopo, in un comune vicino. A finire nei guai, questa volta, è toccata ad un 60enne italiano che, come il pizzaiolo furbetto, aveva pensato bene di allacciarsi a sbafo alla rete elettrica utilizzando un bypass magnetotermico che faceva sì che l’energia prelevata illegalmente, non venisse registrata dal contatore.

DENUNCIATO PER FURTO AGGRAVATO

A peggiorare le cose, nel corso delle perquisizioni nell’abitazione dell’uomo, la scoperta di alcuni grammi di sostanze stupefacenti. Il sessantenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato con l’accusa di furto aggravato.