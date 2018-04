Corri con il Mauriziano, domenica la prima edizione della corsa podistica

L'iniziativa serve a raccogliere fondi per l'acquisto di tecnologie e software per migliorare il comfort dei pazienti

Si corre domenica, a Torino, la prima edizione della corsa podistica non competitiva “Corri con il Mauriziano – Trofeo Memorial Annamaria Aimone“. Organizzata dall‘Azienda Ospedaliera Mauriziano di Torino, con partenza alle 9.45 al Pala Alpitour e arrivo all’interno dell’ospedale, serve a raccogliere fondi per l’acquisto di tecnologie e software per migliorare il comfort dei pazienti nella esecuzione degli esami di diagnostica per immagini del servizio di Radiologia dell’ospedale Mauriziano di Torino.

DUE I PERCORSI

Presidente del comitato organizzatore è il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Mauriziano di Torino, dottor Silvio Falco. Due i percorsi: la corsa non competitiva di sette chilometri e la camminata a passo libero di 4,2 chilometri. Le iscrizioni presso la Farmacia Mauriziana di corso Filippo Turati, inviando una mail a [email protected] o la mattina della corsa sul luogo del ritrovo. Il contributo richiesto è di 5 euro, 3 per i bambini nati nel 2008.