Corsa contro il tempo per domare l’ultimo rogo sul monte Vandalino

L’incendio è divampato il 2 luglio, quando un fulmine ha colpito una pianta. Le fiamme però hanno ripreso vigore e ieri mattina si vedeva una colonna di fumo alzarsi dal monte Vandalino di Torre Pellice, evidente anche dai Comuni vicini.

Sul posto sono si sono recati l’Aib locale, la Forestale e i Vigili del Fuoco. Per domare il rogo, sono intervenuti nel primo pomeriggio anche un canadair, che ha fatto tre lanci, prendendo l’acqua dal Lago di Viverone, e un elicottero dell’esercito. L’incendio, in serata, non era ancora spento totalmente, ma era sotto controllo, e in una riunione (questa mattina) si decidera il da farsi: se intervenire ancora con l’ausilio di un elicottero, o aspettare la pioggia preannunciata.