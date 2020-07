Corse a ostacoli sulla ciclabile tra alcove, masserizie e rifiuti

Finirci dentro con la bici è un attimo, basta una distrazione. Dopo il caso di via Traves, con l’area abbandonata vicino alla Continassa diventata discarica, ecco un’altra bomba ecologica pronta ad esplodere. Il luogo incriminato, questa volta, è la ciclabile delle Vallette. Vecchi mobili, vestiti sporchi e pattume di ogni genere, tra cui anche solventi, tempere e altre sostanze nocive. Tutto ammassato in una sorta di “mucchio selvaggio” lungo il percorso della pista di strada Vallette, in mezzo ai campi tra l’ex casa di cura Villa Cristina e il carcere. Di un paio di giorni fa è l’ultima telefonata alla municipale, con annesso sopralluogo dei civich sul posto. I ciclisti, che ben conoscono l’area, evitano di percorrere la pista se non per stretta necessità. E infatti il tragitto è poco frequentato. Ma non è finita, perché a un centinaio di metri dal ricongiungimento con via delle Primule, spunta pure un’alcova.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++