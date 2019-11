Corsi d’acqua “sorvegliati speciale” in Piemonte. Morta donna dispersa nel Bormida

Corsi d’acqua “sorvegliati speciali” in Piemonte. Il livello d’allerta, per il momento, non cala. Secondo le rilevazioni dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, nel settore sud-occidentale permane infatti al di sopra del livello di pericolo il Bormida, sia pure in diminuzione.

TROVATA MORTA DISPERSA NEL BORMIDA

E a causa della piena del Bormida è morta la 52enne Rosanna Parodi. Di lei si erano perse le tracce questa mattina, a Sezzadio quando la malcapitata, che in quel momento si trovava al volante della sua vettura, era stata travolta dal fiume Bormida. Il cadavere è stato rinvenuto questo pomeriggio: si trovava all’interno dell’auto trascinata dall’acqua fino a Sezzadio.

PERICOLO ANCHE PER IL TANARO

Stessa situazione per il fiume Tanaro, che si mantiene al di sopra del livello di pericolo nella sezione di Montecastello (Alessandria).

PO OLTRE LA SOGLIA DI PERICOLO

Le piogge continue di queste ore sul settore occidentale hanno portato al superamento della soglia di pericolo sul Po a Moncalieri (Torino). Il fiume ha comunque raggiunto il livello di guardia in tutte le sezioni.

CHISOLA E MALONE OLTRE LA SOGLIA

Anche il Chisola permane al di sopra del livello di pericolo, mentre per il Malone la situazione è in via di miglioramento anche se il corso d’acqua resta al di sopra del livello di guardia.

LA SITUAZIONE NEL CUNEESE

Nel cuneese, infine, si mantiene al di sopra del livello di guardia il Ghiandone. Si segnala il lago d’Orta ad Omegna al di sopra del livello di guardia, in moderata crescita.