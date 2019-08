Corso Belgio, si sfila la cintura e picchia con violenza la compagna: arrestato

Nonostante fosse mattino presto era già ubriaco e, come in altre occasioni, se l’è presa con la compagna. L’ha colpita ripetutamente e violentemente con la cintura che si era sfilato dai pantaloni, provocandole varie lesioni. Quando poi sono arrivati i carabinieri, si è scagliato anche contro di loro con una bottiglia di vetro.

È successo intorno alle 7.30 in un appartamento di corso Belgio, nel quartiere Vanchiglietta. Ci sono volute tre vetture dei carabinieri e un’ambulanza per placare l’ira dell’uomo, un 31enne di nazionalità peruviana irregolare sul territorio nazionale, e per prendersi cura della compagna di 35, anch’ella originaria del paese sudamericano.

L’uomo è stato arrestato mentre la donna, che ha raccontato ai militari di subire quotidianamente violenze e angherie da parte del proprio partner, è stata condotta all’ospedale Gradenigo con escoriazioni ed ecchimosi in tutto il corpo.