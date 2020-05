Corso Cirié: tenta di rapinare un minimarket, finisce arrestato al pronto soccorso

Un cittadino albanese di 31 anni, con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato lo scorso sabato sera presso il pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Bosco da personale di polizia delle volanti. Era giunto infatti al triage accompagnato da un complice che poi lo abbandonerà, in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol e lamentando forte bruciore agli occhi. Pretendeva di essere visitato immediatamente e ha dato in escandescenze, aggredendo la guardia giurata presente nella sala d’attesa.

Questi ha contattato la Polizia di Stato, che è intervenuta immediatamente per contenere le intemperanze dell’uomo. Verrà accertato che l’uomo è stato l’autore della tentata rapina, avvenuta pochi minuti prima e segnalata al 112 NUE, presso un minimarket di corso Ciriè. Il cittadino albanese, infatti, dopo aver atteso che i clienti all’interno del minimarket fossero usciti, aveva malmenato il gestore con schiaffoni e pugni al fine di rubare l’incasso e alcune birre.

L’esercente, intenzionato a non piegarsi alla rapina, ha impugnato lo spray al peperoncino che teneva sotto il bancone e lo ha spruzzato sul volto del suo aggressore. Questi, per scappare, trovando la porta del negozio chiuso, ha sfondato una delle vetrate ed è andato a rifugiarsi su una vettura condotta da un secondo soggetto, che lo ha portato distante dal luogo.

Solo mezz’ora prima un analogo episodio con il medesimo protagonista era accaduto in via Chiesa della Salute: qui, il 31enne, simulando anche questa volta di voler acquistare degli alcolici, aveva aggredito il titolare colpendolo alla testa e causandogli lesioni per 7 giorni di prognosi. Il responsabile dei fatti è stato arrestato per tentata rapina in concorso e denunciato per lesioni e danneggiamento aggravato; il suo complice, un suo connazionale di 32 anni, rintracciato dai poliziotti, è stato denunciato a piede libero per il concorso nella tentata rapina.