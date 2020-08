Sventata truffa a Torino. Ieri all’ora di pranzo, un “operatore del gas” si è introdotto a casa di persone anziane in uno stabile di corso Montevecchio, a Torino. Millantando la presenza di possibili perdite di gas, ha cercato di vendere ai malcapitati residenti un apparecchio in grado di impedire il cortocircuito dei fornelli elettrici. Il tentativo di truffa non è andato in porto per l’arrivo nell’alloggio del custode del palazzo che ha fatto desistere il “tecnico” dai suoi intenti.

Quest’ultimo, di tutta fretta, ha raccolto le sue cose e si è allontanato dall’abitazione dimenticando, però, il blocco delle fatture intestate a una società erogatrice di tali servizi che risulterà poi fittizia. Il custode ha contattato la polizia e gli agenti della Squadra Volante hanno fermato l’uomo, un 31enne di nazionalità albanese, in via Morosini, angolo corso Stati Uniti. Il “tecnico” aveva con sé una borsa da lavoro con strumenti elettronici e un Pos ed è stato arrestato per tentata truffa e per aver fornito false generalità.

Nel corso della perquisizione della stanza dell’hotel cittadino dove il 31enne risiedeva con altre due persone, una delle quali estranea ai fatti, e da successivi accertamenti, è emerso il legame con una truffa portata a termine il giorno precedente in zona San Paolo. Nella circostanza un uomo aveva venduto e installato per 750 euro rilevatori di fumo e gas a un’anziana signora, strumenti con un valore commerciale inferiore. L’anziana aveva pagato il dovuto, 400 euro con una transazione elettronica e 350 euro in contanti dei quali 100 in monete che la vittima conservava, di fatto dando fondo a tutte le risorse in casa.

La truffa era stata condotta da un 20enne italiano che occupava la stessa stanza di albergo del cittadino albanese. La fattura della transazione era stata emessa dalla stessa società che compariva nel blocco dimenticato dal “tecnico” in fuga nell’alloggio di corso Montevecchio. Copia della fattura, inoltre, è stata trovata nell’auto nella disponibilità del 20enne, denunciato in stato di libertà per truffa aggravata.

I tre occupanti della stanza d’albergo, inoltre, tutti residenti nel Bresciano, sono stati sanzionati amministrativamente per il possesso di hashish rinvenuto nella loro camera. Nella circostanza, la polizia invita eventuali altre vittime a segnalare casi simili alla Questura di Torino.