Ancora da accertare le cause del rogo

Fiamme nel pomeriggio, a Torino, in un condominio di corso Orbassano. I vigili del fuoco sono intervenuti al civico 191: l’incendio si è generato intorno al settimo piano, le cause sono ancora in corso di accertamento.

NESSUN FERITO O INTOSSICATO

I pompieri sono riusciti a far evacuare tutti i presenti, portandoli di tenda in tenda fino al primo piano. Fortunatamente, nonostante la paura, nessuno è rimasto ferito o intossicato.